Başkan kavuş minikleri ağırladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, kreş öğrencilerini, özel çocukları ve ilkokul öğrencilerini ağırladı. Başkan Kavuş'a günün ilk ziyaretini anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri gerçekleştirdi.

“Çocuklarımız ve gençlerimiz en önemli dinamik gücümüzdür”

Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen, onlarla sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Başkan Kavuş, öğretmenlerle yaptığı kısa görüşmede, atılan her adımın, hayata geçen her projenin esasında çocuklar ve istikbal için olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımız ve genç nüfusumuz yüce milletimizin sahip olduğu en önemli dinamik güçtür. Bizlerin en büyük umudu gelecek nesillerin en iyi şekilde eğitim alması ve nitelikleriyle dünyaya yön verebilmeleridir. Bu yolda en önemli görev ve yük siz öğretmenlerimize düşüyor. Çocuklarımızın mutluluğu ve öz güveni bizim de geleceğimize olan umudumuzu artırıyor. Bu nedenle sizlere teşekkür ediyor ve bugüne kadar sizler gibi bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bizim de bu amaçla yaptığımız her çalışmanın artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Özel çocuklarımız ve onların ailelerinin her daim yanındayız”

Gazi Meclis'in açılışı, istiklal mücadelesinin başlamasının 99. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde Başkan Mustafa Kavuş'un, daha sonraki ziyaretçileri ise Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri oldu. Okulda eğitim gören her özel çocukla ayrı ayrı yakından ilgilenen Başkan Kavuş, eğitmenlerden çocuklar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, “Bizim yürüttüğümüz her çalışma, her kesimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve geleceğe daha güzel bir ülke bırakmak içindir. Özel çocuklarımız ise bu noktada bizim gönlümüzde apayrı bir yere sahipler. Ayrıca, onlarla yakından ilgilenen her anne-baba ve her eğitmen büyük bir takdiri ve teşekkürü hak ediyor. Onların yüklerini hafifletmek ve çocuklarımıza mutlu bir hayat sunmak Şehr-i Emin'lerden biri olarak bizim üzerimizdeki en önemli vazifelerden biridir. Bunun bilinciyle her an yanınızda olmaya, özel çocuklarımızın ve onların ailelerinin sıkıntılarını gidermeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kavuş'tan öğrencilere destek sözü

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde, Meram Mehmet Şükriye Sert İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden İlyas Eymen Arı ve Eylül Uçar da, Okul Müdürü Ayhan Hatipoğlu ve Müdür Yardımcısı Fahri Doğan ile birlikte Başkan Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Başkan Kavuş bu ziyarette makamını Eymen ile Eylül'e bıraktı. Konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakan Eymen ve Eylül, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Geleneksel Dalda Düzenleme Minikler kategorisinde, Konya İl Birincisi olduklarını ve Konya'yı 27-28 Nisan tarihlerinde Adana'da düzenlenecek bölge yarışmasında temsil edeceklerini belirterek Başkan Kavuş'tan da destek beklediklerini ifade etti. Her iki öğrenci, gördükleri ilgiden ve Başkan Mustafa Kavuş'tan aldıkları destek sözünden dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Gelen bütün minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler takdim eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşattıkları büyük mutluluktan dolayı tüm çocuklara teşekkür etti.