Başkan Kavuş, muhtarlarla bir araya geldi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin 69 mahallesinin sorunlarını el birliği ile çözeceklerini ve Meram Muhtarlık Müdürlüğünün daha da aktif hale getirileceğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Muhtarları ile buluştu. Meram'ın 69 mahallesinin sorunlarını el birliği ile çözeceklerini belirten Başkan Kavuş, önümüzdeki süreçte Meram Muhtarlık Müdürlüğünün daha da aktif hale getirileceğini ifade etti. Meram'da duran ya da yavaşlayan projelere hız kazandırdıklarını ifade eden Kavuş, her mahalle için ayrı ayrı yapılması planlanan ve mahalle bazlı çalışmalara yön verecek anket çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılacağını ifade etti.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın da katıldığı buluşma Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran'ın yaptığı teşekkür konuşması ile başladı. Meram halkının ihtiyaçlarının giderilmesi, sorunlarının çözülmesi ve mutlu bir hayat yaşamaları adına hep birlikte el birliği ile çalışma mecburiyetinde oldukları ifade eden Başkan Kavuş, “Her mahallemizin sıkıntısı birbirinden farklı. Sadece günlük belediye hizmetlerine ihtiyaç duyan mahallemiz de var, Taşra İlçesi'nin mahallesiymiş gibi görünen de. Seçim çalışmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi mahallelerimizin sorunları ve beklentilerini yapılacak anketler ile belirleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan, sorunları 1'den 5'e kadar numaralandırmalarını isteyeceğiz. Anket çalışmaları mahalle bazlı çalışmalarımıza da yön vermiş olacak. Bu çalışma ile sizlerin de fikirleri doğrultusunda kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Duran ya da yavaşlayan projelere hız kazandırdık”

Meram Belediyesinin rutin hizmetlerinde her hangi bir aksaklık olmadığını belirten Başkan Kavuş, satıh kaplama, asfalt yenileme, yama, parke ve bordür çalışmalarının da başladığını söyledi. Kavuş, “Asfalt şantiyemiz üretime başladı. Belediyemiz ihtiyaç duyduğu asfaltı kendisi üretmeye başladı. Bu şekilde elimiz çok daha güçlenmiş oldu. Şu an önümüzde kendi açıkladığımız projeler ve devam eden projeler var. Başlanmış ama durdurulmuş ya da frene basılıp yavaşlatılmış projelere hız verdik. Vatandaşımızın gönlü bu noktada müsterih olsun. Meram bölgesinin en önemli sorunları herkesin malumu kentsel dönüşüm, imar, asfalt ve doğalgaz. İmar Planı çalışmaları neredeyse tamamlandı, imar uygulamalarında yüzde 50 seviyelerindeyiz. Gönül Belediyeciliği esasıyla kırmadan incitmeden bunu da tamamlayacağız. Doğalgaz gelmeyen yerler için Enerya ile görüşmelerimiz olacak. Çünkü bu sadece Meram'ın değil tüm Konya'nın sorunu ve bunu da hep birlikte çözmek için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Mahallelerin sorunlarını hızlı çözmeye talip olduklarını söyleyen Başkan Kavuş, Meram Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bu nedenle çok daha işlevsel çalışacağını belirtti. Muhtarların mahallenin tüm sorunları için tek kişi ve tek birim ile muhatap olacağını ve ihtiyaçların hepsini tek elden çözerek hizmete pratiklik kazandıracaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Bunun ayaklarından biri de Muhtarlık Müdürlüğü'nü merkez binamıza taşımak olacak. Muhtarlarımız her konuda bu birime ulaşacak. Sonrasını buradaki arkadaşlarımız takip edecek. Size her konuda destek olacağız. Çünkü biliyorum ki size verdiğim destek, vatandaşlarımıza verdiğimiz destektir. Meram'a verdiğimiz destektir. Ayrıca, mahallenizde bizim göremediğimiz ihtiyaç sahibi kim varsa onun peşinde olun. Meram'da aç ve açıkta kimse kalmaması için el birliği ile çalışalım. Bu insanların takipçisi olmamız için millet bize bir vebal yükledi. Biz onlar için sürekli uyanık olmamız gerek” şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarının tüm Meram muhtarlarına hayırlar getirmesini temenni eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, "Başta muhtarlarımız olmak üzere tüm Meram, meramını bilen, sizlere değer veren, güzel bir insana ve iyi bir başkana kavuştu" dedi.

Program, muhtarların istek, talep ve sıkıntılarını Başkan Kavuş'a anlatması ve hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.