Başkan Kavuş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın son gününde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne verdiği tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, tatil döneminde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunarak kelime oyunu hediye etti.

Alakova İlkokulu'nda öğrenciler, karnelerini Başkan Mustafa Kavuş'un elinden aldı. Okul ziyaretinde Başkan Mustafa Kavuş'a, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. Öğrenciler, Başkan Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca'yı çiçeklerle karşılarken karne dağıtımı için sınıflara geçildi. Kavuş ve Koca sınıfları dolaşıp öğrencilerin karnelerini dağıtarak eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladıkları için öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Öğrencilere karne hediyesi olarak ise kelime oyunu hediye edildi.

“Çocuklarımız çok çalışarak iyi bir tatili hak etti”

Karnelerini dağıttığı tüm öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Mustafa Kavuş, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde de bulundu. Miniklerin tatili en güzel şekilde değerlendirmelerini isteyen Kavuş, “Tüm yıl boyunca çok çalıştınız, çok emek sarf ettiniz. İyi bir tatili hak ettiniz. Bol bol dinlenin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Sizin oynadığınız oyunlar bile gelişiminizin bir parçası ama tatilde de öğrenmeye devam edin. Meram Belediyemizin yaz okulu, spor okulu ve pek çok programı olacak. Bu ve benzeri tüm aktiviteleri değerlendirin. Kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Teknolojiden uzak kalmayın ama hayatı da ıskalamayın. Yeni eğitim yılına dinlenmiş, biraz daha büyümüş ve kendini daha çok yetiştirmiş olarak başlayın inşallah” diye konuştu.

Kavuş ile birlikte minik öğrencilerin karnelerini dağıtan Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da çocuklarla tek tek ilgilendi. Yıl boyunca sarf ettikleri emek sebebiyle tüm çocukları tebrik eden Koca, çocuklara iyi bir tatil dönemi geçirmeleri, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Kavuş ve Koca ayrıca çocukların iyi bir eğitim almaları adına özveriyle çalışan tüm öğretmenlere de ayrı ayrı teşekkür etti.