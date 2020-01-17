Başkan Kavuş, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilerin yarıyıl karne sevincini paylaştı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Meram Niyazi Usta İlköğretim Okulunda öğrencilerin karne dağıtım törenine katılan Başkan Kavuş, çocuklara karnelerini de dağıttı. Karnelerini Başkan Kavuş'un elinden alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Başarılı bir yarıyıl geçiren öğrencileri tebrik eden Başkan Kavuş, derslerde zorlanan öğrencilere de tatili iyi değerlendirip gelecek döneme çok daha iyi bir giriş yapmaları tavsiyesinde bulundu. Okul idarecilerine ve öğretmenlerine de gösterdikleri fedakarlık, sabır ve azimden dolayı da teşekkür eden Başkan Kavuş, “İlçemizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek gerçek şey sizlerin sergilediği bu özverili çalışmalardır” diye konuştu.

“Çocuklarımızın eğitimi ve başarısı için ne yapsak azdır”

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha modern ve nezih şartlarda eğitim alabilmeleri adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını ifade eden Başkan Kavuş, bu çerçevede okulların fiziki eksikliklerini giderme, çocukların eğitimlerine kaynak üreterek ya da sağlayarak destek verme, çeşitli gezi ve programlarla onların bilime, sanata ve tarihe olan meraklarını artırmaya çalışma gibi pek çok çalışmaya imza attıklarının altını çizdi. Son olarak tüm okullara kitaplık ve Meram'da okuyan tüm çocukların internet üzerinden kolaylıkla kitap okuyabilecekleri ‘Sanal Kütüphane' kazandırmak için kolları sıvadıklarını ve bu çalışmalarda da sona geldiklerini belirten Başkan Kavuş, “Yapılan en değerli yatırım geleceğimize, geleceğin büyük Türkiye'sine yapılan yatırımdır. Buna destek vermek her bireyin ve her kurumun üzerine düşen mukaddes bir görevdir adeta. Bugün bu çocuklarımızın gözlerindeki cevheri ve heyecanlarını görmek bizi gelecek adına daha da ümitlendiriyor. Bugün burada karnelerini verdiğimiz çocuklarımız ve geleceğimizi oluşturacak tüm çocuklarımıza tüm hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Bu başarılarda imzası bulunan tüm öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.