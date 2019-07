Başkan Kavuş: “Önceliğimiz sorunlu bölgelerin ve uzak mahallelerin refahı”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çomaklı, Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar mahallelerini ziyaret etti.

Dört mahallede de vatandaşların evlerine konuk olan, esnafı dükkanlarında ziyaret edip sorunlarını dinleyen Kavuş, uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarında müreffeh bir hayat sürmeleri adına tüm sorunlara neşter vurmak için göreve geldiklerini söyledi. Uzak mahallelerin çözüm bekleyen sorunlarına ivedilikle el atacak şekilde bir yatırım programı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Özellikle uzak mahallelerimizden başlayarak tüm sorunlu bölgelerimizde belediyecilik hizmetlerini tam olarak alabilmeleri adına, adeta bir seferberlik başlattık. En önemli ve hızlı çözüm bekleyen sorunu ne ise öncelikle onu çözerek işe başlıyoruz. Zaman içinde bu mahallelerimizi tüm sorunlarından, sıkıntılarından kurtararak, merkezde ne imkan varsa buralarda da o imkanları oluşturacağız. Vatandaşlarımız, rahat ve huzur içinde müreffeh bir hayata kavuşuncaya kadar bu çalışmalarımızı durmaksızın devam ettireceğiz” dedi.

“Biz zaman zaman değil, her zaman vatandaşlarımızla birlikteyiz”

Hayatın her alanında vatandaşların yanında olacaklarını ve bunun içinde kendilerine gerekli olan tek şeyin zaman ve sabır olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, “Biz zaman zaman değil her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını el birliği, istişarelerle ve karşılıklı konuşarak karşılayacağız. Bunun için hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. Çünkü bazı mahallelerimizin bazı konularda bu hıza ve aciliyete ihtiyacı var. Bunun bilinci ile elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Eksiklerimizi vatandaşlarımızla birlikte tespit edip, çözümlerimizi birlikte üretiyoruz. Bu ziyaretlerimiz de bu anlayışımızın bir yansıması. Sürekli yanı başınızda mahallenizde olacağım. Yine de ulaşamadığım tek bir kişi dahi olsa kapım sizlere her daim açık. Sizleri dinlemeye, dertlerinize derman olmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş ayrıca, Kaşınhanı'nda çiftçilerin havuç hasadına katılarak havuç topladı. Ziyaretlerde karşılaştığı çocuklarla da özel olarak ilgilenen Başkan Kavuş onlara oyuncak ve mangala oyunu hediye etti. Kaşınhanı ziyaretinde bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Başkan Kavuş, vefat edenin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.