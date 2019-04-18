Başkan Kavuş, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Esnafların kahvaltı sofrasına konuk olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, seçim çalışmalarını yürütürken esnaflara bir söz verdiğini ve bugün o sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Meram Sanayi'nin Konya'nın en eski sanayilerinden ve Meram'ın da iki sanayi bölgesinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Meram Sanayi'nde yaklaşık bin 500 esnafımız var. Seçim çalışmaları boyunca büyük çoğunluğunu ziyaret ettik. O gün ‘Beni sürekli aranızda göreceksiniz hatta seçimden sonra 15 gün içinde misafiriniz olacağım' diye bir söz vermiştim. Bu buluşma ile bu sözümüzü yerine getirmiş olduk. Seçim öncesindeki görüşmelerimiz gibi bu görüşmemizde oldukça güzel ve verimli geçti. Bu buluşmalar süreklilik arzedecek. Ara sıra biz onları ziyaret edeceğiz, ara sıra da onlar bizi ziyaret edecek. Bu tür ziyaretlerimiz ve birlikteliklerimiz esnaflarımız ile sınırlı olmayacak elbette. Toplumumuzun her kesiminden hemşehrilerimiz ile benzer buluşmalarımızı sürdürecek, sorunları beraber istişare ederek çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Her adımımız milletimizin beklentileri doğrultusunda atılacak”

Bütün yönleriyle gelişmiş, büyümüş ve daha yaşanabilir modern bir Meram için bütün dinamikleri harekete geçireceklerini ve bütün diyalog kapılarını sonuna kadar açacaklarının altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Meram'ın geleceği adına atılacak adımları, ortaya konacak sağlıklı çözümleri istişareyi her daim canlı tutarak ortaya koyacağız. Bizim için öncelikli olan Meramlıların mutluluğu. Bizim siyasi anlayışımızda Millete rağmen adım atmak gibi bir yöntem asla olmadı, olmayacak. Bütün hizmetlerimizi hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek gerçekleştireceğiz. Esnafımız da milletimizin en temel dinamiklerinden biridir. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların temelinde güvensizlik vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan ‘Büyük Türkiye' hareketinde istikrar ve güven ortamı tesis edilerek büyük işler başarıldı. Biz de bu güveni daha da artırarak sizlere daha iyi hizmet için buradayız. Türkiye bu anlayışla son 17 yılda üç kat büyümüştür. Büyümesinin bundan sonra da devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Başkanımızın geleceğini tahmin etmiyorduk, çok mutlu olduk”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un geleceğini hiç tahmin etmediklerini belirten sanayi esnafı da bu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, “Allah, Başkanımızın yar ve yardımcısı olsun. Onu görevi teslim aldıktan hemen sonra aramızda görmüş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyor ve bu ziyaretlerin bundan sonra da devam etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.