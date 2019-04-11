Başkan Kavuş: “Spora desteğimiz devam edecek”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yakaladıkları bu başarılar ile sporcuların, Konya'nın ve Meram'ın gururu olduklarını söyledi.

4. Uluslararası Open Kick Boks Avrupa Kupasında Türkiye adına yarışan Meram Belediyesporlu 5 sporcu madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 29 ülke, 361 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı turnuvadan madalyalarla dönen sporcular Konya'nın ve Meram'ın gururu oldular. Altın madalyaya uzanan isimlerden Sabriye Gür, bu başarısıyla Dünya Şampiyonasında da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora teşvik etmek, geleceğimiz adına atılmış en önemli adımlardan biri olacağının bilincindeyiz. Türkiye, Konya ve Meram son 16 yılında bu anlayış çerçevesinde çok önemli adımlar attı, çok büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, daha rahat, daha güzel ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Meramımızda da tesisler yükselttik, yatırımları hayata geçirdik ve spor alt yapısında çok önemli hizmetler ortaya koyduk. İşte aldığımız bu ödüller, bu yatırımların meyveleri. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi için çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar süregelen spora ve sporcu gençlere verilen desteği bugünden sonra da artırarak devam ettireceğiz. Bu şampiyonada alınan ve göğsümüzü kabartan bu başarılar vesilesi ile şahsım ve Meram adına madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini ümit ediyorum” dedi.