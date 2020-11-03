Başkan Kavuş: “Şükran Mahallemizi şehrimize kazandırmak adına çalışıyoruz”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eski adıyla Şükran yeni adıyla da Sahip Ata Mahallesinde yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi de alan Başkan Mustafa Kavuş, bölgenin yakın zamanda temelinin atılacağını ve hızla yükseleceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen projenin hafriyat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “85 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen yıkımın tamamı Meram Belediyesi tarafından yapıldı. Bu alanda 17 bin metrekarelik, 5 bin metrekarelik ve 63 bin metrekarelik 3 ayrı etap şeklinde çalışılıyor. 17 bin metrekarelik ihalesi yapılmış olan etapta TOKİ çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 5 bin metrekarelik ikinci alanda ise; Şükran Mahallesindeki tescilli binaların birçoğunu buraya toplayarak tescilli bir ada oluşturacağız. Bu alanda bulunan 9 binadan iki tanesi Zabıta Evi ve Hakim Konağı olarak şu anda kullanılıyor. Buradaki çalışmalar Şükran'da yapılan çalışmaların tamamının ilham kaynağı ve bir nüvesidir. Bu tescilli binaları taşıdıktan sonra bu alan Konyalılara ve yerli yabancı turistlere hizmet eden muazzam bir mekan, adeta Meram ve Konya'nın cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

Geriye kalan 63 bin metrekarelik alanın da yıkımının tamamlandığını belirten Başkan Kavuş, bu bölgede de hafriyat çalışmalarının başladığını belirtti. Hangi alanda ne ile karşılaşacaklarının net olmaması sebebiyle yavaş ilerleyen projede sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa süre içinde hangi adada proje yapabileceğimiz hangisinde yapamayacağımız netleştikten sonra uygulama projemiz de tamamlanmış olacak. Projeyi önümüzdeki bahar aylarına yetiştirmeyi hedefliyoruz. 3 ayrı alanda da projenin yükselmesini arzu ediyoruz ve tüm bu çalışmaların nihayetinde dönem bitmeden Meramımıza ve şehrimize hizmet eden, yerli ya da yabancı turistlerin görmeden geçmeyeceği bu bölgeyi şehrimize kazandırmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hedef için 7 gün 24 saat esasıyla yoğun çaba sarfediyoruz. Burası özel bir bölge, sıradan çalışmalar yapılabilecek bir alan değil. Önümüze çıkan engeller işimizi yavaşlatsa da çalışmaları bir an önce tamamlayıp şehre bu değerli bölgeyi kazandırmada azimliyiz.”