Başkan Kavuş, Şükran Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Şükran Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle birlikte Şükran Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Tarihi ve kültürel özelliği olan yapıların korunması için başlatılan bu çalışmaları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle yerinde incelediklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Şükran Mahallemizde, sadece kentsel dönüşüm çalışmalarını değil, tarihimizi yeniden günyüzüne çıkaracak çalışmaları da titizlikle yürütüyoruz” dedi.

“Şükran tarihi yönüyle de cazibe merkezi olacak”

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları öncesinde ve esnasında tarihe sahip çıktıklarını sonrasında da sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Şükran Mahallemizi tarihi yönüyle de öne çıkararak her yönüyle bir cazibe merkezi haline de getirmiş olacağız. Bugün burada bunun istişaresini yapmak, yapılabilecekleri ya da yapılması gerekenleri yerinde tespit etmek amacıyla birbirinden değerli bilim adamlarımızdan ve tarih uzmanlarımızdan oluşan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Kendilerinin bu noktadaki fikirleri, tespitleri ve önerileri bizler için çok değerli ve önemli. Gerçekleştirdiğimiz bu inceleme ziyareti faydalı sonuçlar doğurdu. Tüm kurul üyelerimize gösterdikleri duyarlılık ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çalışmalar takviminde ilerliyor”

Şükran Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarının da normal takviminde ilerlediğini kaydeden Mustafa Kavuş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalarda adım adım sonuca yaklaşıyoruz. Üç ayrı etap halinde yürütülen projenin ilk etabında toplam inşaat alanı 47 bin metrekare. 116 adet dükkan ve 182 ofisten oluşuyor. İkinci etapta 60 bin metrekarelik bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Üçüncü ve son bölümde ise tescilli binalardan oluşan adada tescilli binaları tek ada içinde topluyoruz. Böylece ortaya tarihi dokuları bünyesinde bulunduran bir alan ortaya çıkacak. Bu haliyle hem hemşehrilerimiz hem de turistler için eşsiz bir bölge haline gelecek. Şehrin sosyal hayatına önemli katkıda bulunacak. Tüm bunlar için çalışmalara hız kesmeden, ara vermeden devam ediyoruz” dedi.