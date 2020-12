Başkan Kavuş: “Uzaktan eğitimde çocuklarımıza yakından ve kesintisiz destek veriyoruz”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitime devam eden çocukları için mobil internet desteği veriyor.

Meram Belediyesi, uzaktan eğitime devam eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için internet desteği veriyor. Destek çerçevesinde yapılan çalışma ile ihtiyaç sahibi ailelerin bireysel hatlarına internet paketi otomatik olarak yüklendi. Fatura ödemeleri ise belediye tarafından yapılacak. Bu kapsamda ilçe sınırlarında bulunan ve Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan 565 ailenin eğitimlerine devam eden yaklaşık 1100 çocuğu aylık 4 GB internet hizmetinden yararlanacak.

“İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları eğitimden bir an bile uzak kalmasınlar diye onların yanındayız”

Salgının iyiden iyiye çoğalması nedeniyle kısıtlamaların da arttığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu zorlu dönemde belediyeden destek alan ailelerin bu noktada ortaya çıkan ihtiyaçlarını da karşılamak ve böylelikle hem ailelere hem de eğitim gören çocuklara destek vermek amacıyla bu girişimde bulunduklarını kaydetti. Eğitimin kesintisiz bir süreç olması gerektiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Desteği iki yönlü olarak değerlendiriyoruz. İlki, pandeminin etkisini artırması ve beraberinde getirdiği kısıtlamaların yeniden başlaması sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize her zamankinden daha fazla eğildiğimizin bir göstergesi olması. İkincisi ise eğitime her fırsatta destek veren bir kurum olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının da herhangi bir korku yaşamadan eğitimlerine devam etmelerini sağlamış olmak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm aileleri tek tek arayarak hangi operatörü kullandıklarını tespit edip taleplerini aldı. Bu rakamlara göre Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce gerekli çalışma ve anlaşmalar yapılarak çocuklarımıza internet paketleri hediye olarak gönderildi. Bugün için tüm ailelerin olduğu gibi bizim içinde en önemli şey çocuklarımızın eğitimlerine en verimli şekilde devam etmeleri. Meram Belediyesi olarak eğitim alanında her daim desteğimiz oldu, olmaya da devam edecek. Bu destekle de çocuklarımız hiçbiri eğitimlerinden geri kalmayacaklar inşallah” diye konuştu.