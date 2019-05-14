Başkan Kavuş: “Vatandaşımızı tozdan, çamurdan kurtaracağız”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asfalt şantiyesi ve asfalt laboratuvarında incelemelerde bulunarak, bu sezon içinde Meram'a yaklaşık 1 milyon 350 metrekare asfalt döküleceğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait Loras Mahallesindeki asfalt şantiyesi ve asfalt laboratuvarında incelemelerde bulundu. Şantiye ve labaratuvarın çalışması, üretim detayları ve kalite kontrol yöntemleri hakkında Meram Belediyesi Fen İşleri ekibinden bilgi alan Başkan Kavuş, daha sonra Kozağaç Mahallesi Atalı Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasını da kontrol etti.

“Meram'ın bu sezon ki hedefi; 1 milyon 350 bin metrekare asfalt”

İncelemeleri sonrasında bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asfalt şantiyesini belediye olarak kendilerinin çalıştırdıklarını hatırlattı. Sadece üretimin değil asfalt labaratuvarı ile kalitenin de kontrolleri altında olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl asfalt ihalesi yapmadan 69 mahallemizin tamamında asfalt bekleyen yerlere ulaşmayı hedefliyoruz. Seçim çalışmaları süresince hangi mahallemizin hangi sokağımızın ne sorunu var, beklentisi ne? Tek tek not almıştık. Bu noktada vatandaşlarımızın beklentisi bizim yol haritamızı belirleyecek. Bu çerçevede 10 gün önce asfalt sezonunu açtık. Asfalt çalışmalarının yanında, beton bordür hangi noktada yapılacak varsa biz orada olacağız. Sadece bu sezon için hedefimiz 550 bin metrekaresi sıcak, yaklaşık 800 bin metrekaresi de soğuk olmak üzere toplam 1 milyon 350 metrekaresi asfalt serimi yapmak. İlk kar düşene kadar hangi sokakta ihtiyaç varsa çözmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diye konuştu.

“Asfaltı tasarruf tedbirlerinin dışında tutarak, meram'ı tozdan, çamurdan kurtaracağız”

Vatandaşı tozdan ve çukurdan kurtarmak adına hızlı bir tempoyla çalışacaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Belediyeler olarak her ne kadar sıkıntı yaşıyor ve tasarruf tedbirleri almak durumunda kalıyorsak da asfaltı biz bu tedbirlerin dışında tutacağız. Asfaltla ilgili çalışmalarımız ara vermeden, hız kesmeden devam edecek. Ekiplerimizle birlikte bir hizmet planlaması yaparak asfaltsız sokak kalmayacak şekilde çalışma yürüteceğiz. Yeni asfalt dökmenin yanı sıra aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini hız kesmeden gerçekleştirerek Meram'ın yaşam kalitesini hiç eksiltmeyeceğiz. Kontrollü ve sistemli bir şekilde rekor düzeyde asfaltlama ve yol açmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yeni caddeler ile imar planları ve 18. Madde çalışması tamamlanmış mahallelerimizde süratli bir şekilde yeni sokakların açılmasına da önem vererek ulaşımdaki aksamaları tamamen ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Meram ve Meramlı herşeyin en iyisini hakkediyor”

Hızlı, kaliteli ve yoğun tempoda gerçekleştirdikleri çalışmalardaki en önemli amaçlarının ‘Daha yaşanabilir ve daha modern bir Meram için' Meram'a ve Meramlılara kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Meram'ın ulaşım standartlarını yükselterek, daha güzel bir görünüme kavuşturup araç ve yaya trafiğini daha da rahatlatmak için belediye olarak seferber olacağız. Sadece hizmeti götürmekle değil, hizmette kaliteyi de hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Çünkü Meram ve Meramlı herşeyin en iyisine layık” dedi.