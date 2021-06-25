Başkan Kavuş: “Yeni muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yapılan ara seçimler sonucu göreve gelen Alparslan, Durunday ve Pamukçu Mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vefat eden muhtarlara Allah'tan rahmet dilerken, “Yeni muhtarlarımızla da uyum içerisinde, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, 6 Haziran Pazar günü 753 mahallede kurulan sandıklarla ara seçime gitmişti. Ölüm veya farklı sebeplerden dolayı boşalan muhtarlık koltukları için yeni muhtarlar göreve seçildi. Seçimlerle birlikte Meram'da da 3 yeni muhtar görevlerine başladı. Alpaslan Mahallesi'nde vefat eden Hidayet Kurt'un yerine Feti Güleç, Durunday Mahallesi'nde vefat eden Celal Duran'ın yerine Fahrettin Sert ve Pamukçu Mahallesi'nde vefat eden İsmail Kılınç'ın yerine Necati Gümüştaş muhtarlığa seçildi. Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ile birlikte göreve yeni seçilen muhtarları ağırlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana demokrasinin önemli yapı taşları olan muhtarlarımızla her zaman uyum içerisinde çalıştık. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda el ele vererek Meram'ın marka değerini artıracak çalışmalara imza attık. Sağ olsunlar muhtarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı ve Meram'da bir aile ortamı oluştu” dedi.

“Yeni muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Kavuş, Alpaslan Mahallesi Muhtarı Feti Güleç, Durunday Mahallesi Muhtarı Fahrettin Sert ve Pamukçu Mahallesi Muhtarı İsmail Kılınç'a yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Vefat eden muhtarlarımız Hidayet Kurt, Celal Duran ve İsmail Kılınç ağabeylere Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni muhtarlarımızla beraber mahallelerimize maksimum hizmet götürme noktasında uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.