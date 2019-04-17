Başkan Kavuş: “Yol haritamızı muhtarlarımızla birlikte belirleyeceğiz”

31 Mart Yerel Seçimlerinden başarıyla çıkan Meram muhtarları, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş başkanlığında, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhtarları Meram Belediyesi Meclis Salonunda ağırlayan Başkan Kavuş, ziyaret öncesi muhtarları tek tek selamladı.

Muhtarlar adına Başkan Kavuş'a ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Dernek Başkanı Ali Ermiş, “Seçimlerden sonra her birimiz için yeni bir dönem başladı. Gerek dernek olarak gerekse Meram muhtarları olarak her daim başkanımızla bir ve beraber olacağız. Sonuna kadar başkanımızın destekçisi olacağız. Hizmet aşkıyla çıktığınız bu yolda ayağınıza taş dokunmasın. Meram'da yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. Bunlar içinde sabredeceğiz” diye konuştu.

“Yol haritamızı muhtarlarımızla birlikte çizeceğiz””

Daha sonra söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Sadece bize değil hepimize hayırlı olsun. Çünkü siz de bizim kadar yoğun bir seçim sürecinden sonra göreve geldiniz” diye konuştu. Bu sürpriz ziyaret için tüm muhtarlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aranızda ilk defa seçilenlerin yanısıra, muhtarlığın okulu olsa orada hocalık yapacak kadar tecrübe sahibi duayen isimler var. Bu mahallelerimiz için bir kazanç. Seçim süreci boyunca söylediğim bir söz vardı; “Aklı olan muhtarlarla çalışır” diye. Bu siyasi bir söylem değil. Vatandaşı yakından tanıyan, mahallenin sokaklarını en iyi bilen insanlar sizlersiniz. Bu nedenle biz de öyle yapacak, mahallelerimizin ve ilçemizin sorunlarını çözmede muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Muhtarlık ofisimiz çok daha etkin ve aktif bir rol oynayacak”

Bu buluşmayı sadece ‘Bismillah' demenin bir fotoğrafı olarak nitelendiren Başkan Kavuş, “Bundan sonraki buluşmamızda Meram ve mahallelerimiz için, hep birlikte bir yol haritası belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı bu istişarelere göre şekillendireceğiz. Bu çerçevede ‘Muhtarlık Ofisimiz'i çok daha aktif hale getireceğiz. Belediyeye geldiğinizde muhatap bulabileceğiniz ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşabilmesini sağlayacak bir sistem geliştireceğiz. Tüm bunlar hem bizim işimizi kolaylaştıracak, hem sizin. Bir ve beraber olarak birbirimizden güç ve kuvvet alarak ilerleyecek ve yol alacağız” diye konuştu.

“69 mahallemizin tamamına, dengeleri gözeterek özen göstereceğiz”

Meram muhtarlarının yüzde 67'sinin değiştiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, hem muhtarlık seçimlerinin hem de muhtarlık çalışmalarının çok daha zorlaştığının altını çizdi. Meram'da yaşanan mahalle birleştirmeleriyle nüfus ve hizmet alanının 3-4'e katladığını belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Daha önce üç dört muhtarın yaptığı işi artık tek kişi yapmak durumunda kalacaksınız. Bu sebeple ilk olarak sizlerle muhtarlık ofislerinin yerlerini istişare edeceğiz. Harita üzerinden birleştirilen mahallelerin orta noktaları ve ulaşım kolaylıkları baz alınarak yeni bir düzenleme gerçekleştirilecek. Sizler, mahalleniz için özen gestereceksiniz. Ben de 69 mahallemizin tamamı için. Her mahallemize dengeleri gözeterek, özenle hizmet götürecek ve sorunlara daha hızlı çözüm bulmak adına bir süreç yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş, ziyaretin sonunda muhtarları dinledi. Ziyaret, birlikte çektirilen ‘Aile Fotoğrafı' ile son buldu.