Başkan Kavuş'tan Covid-19 aşısı çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarına hız kazandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı kampanyası kapsamında Meram Belediyesi personelleri de aşı olmaya başladı. Bakanlığın SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevusunun açıldığını açıklamasının ardından bir çok personel sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılarını olmuştu. Sahada çalışan personeller için ise Meram İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Hizmet Binası ve tesislerde aşı uygulamalarına başladı.

“Herkes için zorlu bir dönemdi”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır hasarlara yol açtığını kaydederek, “Uzunca bir süredir zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının yol açtığı hastalıklardan kaynaklı bir çok insanımızı kaybettik. Yoğun bakım ünitelerinin önünde yakınlarımızdan güzel haberler almayı bekledik. Bunun yanı sıra psikolojik ve ekonomik anlamda herkes için zorlu bir dönemdi. Salgın riskini en aza indirmek üzere hayata geçirilen kısıtlamalar herkesin hayatını olumsuz etkiledi. Çok şükür Sağlık Bakanlığımızın aşılama kampanyaları ile birlikte yeni bir döneme geçildi” dedi.

“Herkesin üzerine düşen önemli bir sorumluluk”

Koronavirüs riskinin küresel bir boyutta olduğunu ve herkesin kendi adına üzerine düşen görevlerin bulunduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Aşı uygulamaları ile birlikte salgının seyrinde de gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın aşı çağrısına hep beraber karşılık vermemiz gerekiyor. Sadece kendimiz için değil başka insanların da sağlığına zarar gelmemesi adına aşı olmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluk. Aşı olan personellerimize şifa diliyor, oluşacak toplum bağışıklığı ile birlikte güzel günlere ulaşacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.