Başkan Kavuş'tan ‘iyi ki doğdun bebek' ziyareti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘İyi ki Doğdun Bebek' ziyaretleri kapsamında Mehmet Hatice Celep çiftinin ikiz kızları Alya ve Liya'yı ziyaret etti.

Başkan Kavuş'un aileye hayırlı olsun temennisinde bulunduğu ve bebekler için dua ettiği ziyarette renkli görüntüler yaşandı.

Tüm ilçede yeni doğan bebeklerin ve ailelerin ziyaret edilerek bebeklerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, projenin başladığı günden itibaren her yıl 4 binden fazla bebeğin ve ailesinin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildiğini ifade etti. Ziyaretlerde öncelikle İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, bebeğin sağlık durumunun kontrol edildiğini söyleyen Kavuş, “Belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretlerde bebeklerimize ayrıca, çam sakızı çoban armağanı misali hediyeler takdim ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız bunlarla birlikte anne- bebek sağlığı ve anne sütünün önemi konusunda annelere bilgilendirme yapıyor ve eğitici yayınlar veriyor. Yeni başlattığımız çalışma ile de meram.bel.tr adresine yapılan bildirimle Meram'da doğan her çocuğumuz için bir fidan dikiyoruz. Çocuklarımız ve fidanlarımız birlikte büyüyüp geleceğimize birlikte nefes olacaklar inşallah” şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyecilikte birbirinden değerli projeler sürdürüyoruz"

Sosyal belediyecilik anlamında verdikleri hizmetlerin ‘İyi ki doğdun bebek' ile sınırlı kalmadığının altını çizen Başkan Kavuş, "Doğumdan ölüme kadar her anında hemşehrilerimizin yanındayız. İyi ki doğdun bebekle başlayan bu bağ, sağlık taramalarından spor aktivitelerine, hasta konuk evinden engelliler için üretilen projelere, eğitim projelerimizden sosyal yardımlarımıza hatta taziye araçlarımıza kadar iyi kötü her anlarında onlarla beraberiz. Belediyecilik insan hayatının her anında olmak demektir. Biz bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor ve bu noktada üretilebilecek yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Biz tüm ekip arkadaşlarımla yaklaşık 350 bin hemşehrimizin mutluluğu için bu görevlerdeyiz” ifadelerini kullandı.