Başkan Kılca: “14 Mayıs Ak Parti için yeni bir zafer günü olacak”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke olarak 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapılacağını belirterek, “14 Mayıs'ın partimiz ve ülkemiz için yeni bir zafer günü olacağına inanıyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Adayı Meryem Göka ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Akabe Mahallesini ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları'nın yanı sıra Karatay Belediyesi Meclis Üyelerinin de katıldığı söz konusu program çerçevesinde Başkan Hasan Kılca, Milletvekili Adayı Meryem Göka ve İlçe Başkanı Mehmet Genç; Akabe Mahallesi esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Hasan Kılca, Meryem Göka ve Mehmet Genç; Karatay Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü hizmetler ile esnafın talepleri konusunda da istişarelerde bulundu.

“14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapacağız”

Görevlerinin Karatay'a en iyi hizmeti vermek olduğuna vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu meyanda yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi. Değerlendirmesinde 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek seçimin öneminden de söz eden Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizle her zaman istişareye büyük önem verdik bu yönde de hareket ediyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşımızın talepleri, fikirleri bizim için hep birinci öncelik olmuştur. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, vatandaşlarımız kadar bizi de mutlu ediyor. Ülke olarak 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim yapacağız. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızla birçok ilki yaşadı. ‘Asla yapılamaz' denilenler yapıldı. Birçok ilki, birçok güzelliği ve birçok yeniliği hep birlikte yaşadık. Bu meyanda da 14 Mayıs'ın partimiz ve ülkemiz için yeni bir zafer günü olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh var”

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Meryem Göka da, il ve ilçe teşkilatlarıyla, belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleri ve gönüllüleriyle sahada olduklarına vurgu yaparak, “Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Konyamız'da da Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza büyük bir teveccüh var. Bizler de hemşehrilerimizle buluşarak hem Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik hem de 14 Mayıs'ın hemen ardından ülkemiz, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için neler yapacağımız anlattık. Bize destek olan ve moral veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“14 Mayıs Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, sürekli olarak sahada olduklarının altını çizdi. İlçe Başkanı Mehmet Genç, “Ülkemiz devam ettiği yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda dünyada sözü geçen bir ülke oldu. Bu hedefleri daha da büyüterek aynı istikamette yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir gün olacak inşallah 14 Mayıs. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs Seçimleri'nde de milletimiz yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek ve Cumhur İttifakı'nı açık ara zaferini ilan edecektir” dedi.