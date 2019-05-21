Başkan Kılca 7 yıl kaldığı yurtta sahur yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte 7 yıl kaldığı Haciveyiszade Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sahur yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayında her akşam Karatay'ın farklı bir mahallesinde hem hemşehrilerinin evlerinde iftarını açıyor hem de mahallelerdeki camilerde kılınan teravih namazları sonrasında vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Kılca, çat kapı iftarları ve Teravih Buluşmaları'nın yanı sıra sahurda da Karataylıların Ramazan coşkusuna ortak oluyor. Karaaslan Dede Mahallesindeki Abdullah İbn-Mesut Camii'nde vatandaşlarla buluşan Kılca, daha sonra mahalle sakinlerinin çay davetini de geri çevirmedi. Başkan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte de Haciveyiszade Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sahur yaptı.

Başkan Hasan Kılca, kendisinin de 7 yıl Haciveyiszade Ortaöğretim Öğrenci Yurdu'nda kaldığını belirterek, "Yıllar önce bu yemekhaneyi paylaşan bir ağabeyiniz olarak; bugün aranızda olmaktan çok mutluyum. 35 yıl önce ben de bu sınıflarda oturuyordum. 7 yıl boyunca bu yemekhaneyi bizler de paylaştık. Buranın bereketi çok fazla. Bizimle beraber okuyan birçok kardeşimiz önemli görevler sürdürüyor. Hepiniz pırıl pırıl gençlerseniz. Sizler de inşallah güzel yerlere geleceksiniz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise öğrencilerin Ramazan ayını tebrik ederek kendileriyle sahur sofrasında birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Sorgun, eğitime en fazla önemin AK Parti hükümeti zamanında verildiğine vurgu yaparak; gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.