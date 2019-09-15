Başkan Kılca: “Ahiliği yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin sembolü olan Ahilik geleneğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması konusunda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm esnaf ve sanatkarların haftasını tebrik etti. Kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi insanlık için çok önemli değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı ile buluşturan bir hayat düsturu olan Ahiliği, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesi olarak tanımlayan Başkan Hasan Kılca, Ahiliğin ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas aldığını söyledi.

“Ahilik manevi bir terbiye ocağıdır”

Başkan Kılca mesajında, “Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır aynı zamanda. Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen Ahilik kültürü, milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenliğin sağlanmasında, birlik ve berberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir. Esnaf ve sanatkarın piri Ahi Evran-ı Veli'nin ‘Akıl ve ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir' düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir” şeklinde konuştu.

“Karatay Belediyesi olarak Ahilik kültürüne sahip çıkıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ahiliğin ecdattan kalan çok kıymetli bir miras olduğunu belirttiği mesajında, ecdattan kalan bu önemli değere hep beraber sahip çıkmaları gerektiğine dile getirdi. Başkan Kılca, “Bugün eğer Konyamız gelişmişse ve eğer çalışkan insanları varsa, insanı hem güler yüzlü hem de dürüst ise bunun temelinde Ahilik vardır, Ahiliğin o her biri birbirinden önemli ilkeleri vardır. Çünkü Ahiliğin ilk başlayıp geliştiği yer aslında Konya'dır. Dolayısıyla bugün bizler de bu geleneğe ve bu ilkelere sahip çıkıp bunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Bu noktada da kıymetli hocamız Araştırmacı-Yazar Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ tarafından kaleme alınan ‘Konya'da Ahilik ve Ahi Yapıları/Makaleler' isimli eserin yayın hayatına kazandırılması için Karatay Belediyesi olarak katkı sunduk. Bu kıymetli eserin herkesin okumasıyla özellikle de esnaf ve sanatkarlarımızın faydalanacağına inanıyorum. Eserde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarken, bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.