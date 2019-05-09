Başkan Kılca: “Amacımız ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmek”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesinde yapımı süren yol çalışmalarını inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı sürdürülen sıcak asfaltlama ve tretuvar çalışmalarını inceledi. Başkan Kılca, Ramazan dolayısıyla bir yandan vatandaşlarla bir araya geldiklerini bir yandan da belediyecilik hizmetlerini yürüttüklerini belirterek, “Ramazan ayının gelişi dolayısıyla hemşehrilerimizle daha sık buluşma imkanımız oluyor. Çat kapı hemşehrilerimizin evlerine misafir olarak iftarımızı hep birlikte açıyoruz ve teravih namazlarının ardından vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Tabii belediyecilik hizmetlerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Sosyal, kültürel belediyeciliğin yanı sıra fiziki ve altyapı çalışmalarımız da ilçeye önemli oranda değer katıyor. Şu anda da Hamzaoğlu Mahallesinde sokaklarımızın sıcak asfaltlama ve tretuvar çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmanın yanı sıra Karatayımızın diğer bütün eksikliklerini de bir bir gidererek hem ilçemizin çehresini değiştireceğiz hem de böylece hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.