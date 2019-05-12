Başkan Kılca: “Annelerimiz bizim huzur ve şefkat pınarımızdır”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yayımladığı mesajında tüm annelerin gününü tebrik etti. Annelerin hayatları boyu saygıya, sevgiye ve hürmete layık en güzel varlıklar olduğunu kaydeden Başkan Kılca, “Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur pınarıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır. Aileyi tek bir çatı altında tutan en önemli unsur annedir. Huzur, güven, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın temelleri, annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı, imanlı ve eğitimli bireylerle mümkündür. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in övgülerine mazhar olan, cenneti annelerin ayaklarının altında gören bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir. İyilik, hoşgörü, tevazu, sabır, sadakat, sevgi ve paylaşmayı o büyük yüreklerinde taşıyarak evlatlarına aktaran annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenimizdir. Onlar bizim huzur ve şefkat pınarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.