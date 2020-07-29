Başkan Kılca: “Bayramda maske, temizlik ve mesafeye dikkat edelim

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa ve İslam alemine huzur, sağlık, mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, dünya ve ülke olarak yaşanan bu zor dönemdeki bayramlaşmalarda pandemi koşullarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bayramların paylaşmayı, birlik ve beraberliği artırdığının altını çizen Başkan Hasan Kılca, bu duygularla bir Kurban Bayramı'na daha kavuşuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, “Oldukça zengin, derin ve köklü bir medeniyete sahip milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu bayram günlerinde daha da gelişir ve pekişir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramımız da, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesidir. Geçmişte olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın en yüksek düzeyde hissedileceği, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı gün olacağına inanıyorum. Bizler, bu birlik ve beraberlik içerisinde oldukça aramızdaki küçük farklılıklar bizi ayıran değil, tam aksine bizleri daha da kenetleyen ve güçlendiren unsurlar olmayı sürdürecektir” dedi.

“Bayramda maske, temizlik ve mesafeye dikkat edelim”

Başkan Kılca, bu yıl Kurban Bayramı'nın korona virüs salgınının devam etmesi dolayısıyla farklı bir şekilde kutlanacağını hatırlatarak gerek kurban kesiminde gerekse bayramlaşırken temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Kılca, “Bu bayram, korona virüs salgını dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi belki büyüklerimizin elini öperek veya kucaklaşarak bayramımızı tam olarak yaşayamayacağız. Bayram ziyaretlerini kısa tutalım, mümkünse açık havada maske takarak mesafemizi koruyalım. Bu yıl kalplerimizle ve gönüllerimizle bayramlaşmalıyız. İnşallah bu zor günleri de birlikte geride bırakacağız ve gelecek bayramları dilediğimiz gibi kucaklaşarak kutlayacağız” ifadelerini kullandı.