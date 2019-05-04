Başkan Kılca: “Bizi güçlü kılan bu birlik ve beraberliktir”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çay içmeye ve görüş alışverişinde bulunmaya davet ettiği vatandaşlarla belediye bahçesinde buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Başkan Kılca'ya dilek ve temenniler iletildi. Talepler ve temennileri dinleyerek buna yönelik çözümler için istişarelerde bulunan Başkan Hasan Kılca, hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Kılca, kendilerine iletilen dilek ve temennileri imkanlar dahilinde en kısa sürede neticelendirmek için çalıştıklarını belirtti. Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve müdürlerinin de buluşmada hazır bulunduklarını kaydeden Başkan Kılca, "Hemşehrilerimiz hizmetler hususunda hangi konuda bir talep ya da temennide bulunursa o konu ile ilgili başkan yardımcımız ve müdürümüz notlarını alarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimizle birlikte ortak akıl oluşturarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Gönül Belediyeciliği' düsturu ile bir başka Karatay inşa etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte yönetim, istişare ve gönül belediyeciliği ilkelerimizle sosyal medya üzerinden yaptığımız davetimize icabet eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizi güçlü kılan bu birlik ve beraberliktir" dedi.

Programa, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve müdürleri, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.