Başkan Kılca: “Çevreci projelerimizle Karatay'ı geleceğe taşıyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, çevrenin önemine ve korunmasına dikkat çekti.

Karatay Belediyesi olarak çevrenin korunması, yeşil alanların arttırılması ve doğal güzelliklerin gelecek nesillere ulaşabilmesi adına önemli bir gayretin içerisinde olduklarının altını çizen Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak her zaman çevreci, yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizin dört bir yanında ülkemize örnek ve model olabilecek park ile bahçeler kazandırıyoruz. Böylece vatandaşlarımız şehir stresi ve yoğunluğundan uzaklaşarak temiz ve sağlıklı ortamlarda vakitlerini geçirebiliyorlar. Bu projelerin yanı sıra ilçemizde 1,2 megavatlık iki güneş enerji santralini hayata geçirerek belediye hizmet binamız başta olmak üzere ilçemizin bütün park ve tesislerin aydınlatmasını bu tesislerden karşılıyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ‘Sıfır Atık Projesini de hassasiyetle uyguluyoruz. Bu sayede maliyetlerimiz azalırken çevremiz çok daha temiz ve sağlıklı hale geliyor. Geçtiğimiz haftalarda çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına ilçemize 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdık. Bu projemiz ile de kaynağında ayrı toplanan pil, metal, cam, elektrikli-elektronik gibi atıklar diğer atıklarla karışmadan depolanıp geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor, bu sayede bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor. Mobil Atık Kumbarası ve Tekstil Atık Kumbaralarımızla da ilçemizde geri dönüşüme yönelik önemli faaliyetler yürütüyoruz. Yine ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması faaliyetleri çerçevesinde de ilçemizdeki binlerce konutta yüz yüze eğitim faaliyetleri yapıyoruz. ‘Daha Yeşil Bir Karatay' hedefiyle hareket ederek ilçemizin dört bir yanında yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüyoruz. Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi hijyenik malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla ilçenin birçok noktasına tıbbi atık konteynerleri yerleştirdik. Bununla da yetinmedik ve oluşturduğumuz bisikletli ekiplerimiz, sokağa atılan maske ve eldivenleri toplayarak onların da uygun şartlarda bertaraf edilmesini sağlıyor. Bu ve daha birçok projemizle tek hedefimiz hem daha yaşanabilir bir Karatay'ı hep birlikte oluşturmak hem de gelecek nesillerimize temiz bir gelecek bırakmaktır” dedi.