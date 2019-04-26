Başkan Kılca: "Çocuklarımız bizim her şeyimiz"

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının ödül töreni yapıldı. Dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi (AKİP) kapsamında gerçekleştirilen 2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının ödül töreni Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonunda yapıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada Karatay'a bağlı 57 okuldan 912 öğrencinin katıldığı ve iki aşamada gerçekleştirilen turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Kılca, belediyeler olarak bugüne kadar eğitime önemli destekler verdiklerini kaydederek, “Bilim Merkezimizle, Medeniyetler Okulu Projesiyle, KOMEK ve Genç KOMEK eğitim projeleriyle eğitim camiamıza, çocuklarımıza, gençlerimize katkı vermeye gayret gösterdik. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimize geleceğin yöneticileri, mühendisleri, avukatları, mimarları olarak kısacası şehrin ve ülkenin yöneticileri olarak bakıyoruz. Yatırım ve projelerimizi de buna göre şekillendirip hayata geçiriyoruz. AKİP de bunun güzel bir örneği. Bu tür proje ve organizasyonlar, gençlerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yaptığı konuşmada etkinliğin öneminden söz ederek, “Bugün sadece ezberlemiş, sadece test çözmüş, sadece üniversiteye girme veya akademik çalışma gayretinde olmak değil, onlarla birlikte kendini geliştiren düşünebilen yorum yapabilen bir gençlik olma noktasında önemli bir etkinliktir" dedi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav da projenin çocukların gelişim ve geleceği için önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan ve dereceye giren öğrenciler ile öğretmenlerine madalyalarının yanı sıra bisiklet ve çeşitli hediyeleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav tarafından verildi.