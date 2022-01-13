Başkan Kılca: “Çocuklarımızda trafik kültürünün oluşmasını amaçlıyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından çocuklara trafik bilincini aşılama ve farkındalık oluşturulması için yapılan Trafik Eğitim Parkı hizmete girmek için gün sayıyor.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alanda tamamlanan Trafik Eğitim Parkı ile çocukların trafik kurallarını bizzat yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Minyatür bir şehrin canlandırılacağı parkın içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı bulunuyor. Yeşil alanların ön planda tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” ile çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar kullanarak ve eğlenerek öğrenecek. Aileleri de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri bir alana daha kavuşmuş olacaklar.

“Trafik eğitim parkımızda çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek”

Çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak istediklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Trafik Eğitim Parkı ile çocukların hem eğleneceğini hem de uygulamalı eğitim alma imkanına sahip olacağına dikkat çekti. Trafikte eğitim standartlarının artmasına katkı sunmak istediklerini söyleyen Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak yeşil kuşaklar, parklar ve sosyal yaşam alanları ile ilçemizin daha da güzelleşmesi için çabalıyoruz. Bu bağlamda Ulubatlı Hasan Mahallemize ‘Trafik Eğitim Parkı' kazandırmak için harekete geçmiştik. 8 bin 900 metrekarelik alanda kurulan parkımızın yapım çalışmaları tamamlandı. Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Çocuklarımız bu projemizle trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak eğlenceli bir şekilde öğrenebilecek. Bunu da hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yürüteceğiz. ‘Ağaç yaşken eğilir' sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz. Trafik Eğitim Parkımızda akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgi verilmesi ve çocuklarımızda trafik kültürünün oluşmasını amaçladık. Parkımızı kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hizmete girmesi ile Trafik Eğitim Parkı'mızın dolu dolu kullanılacağına inanıyorum” dedi.