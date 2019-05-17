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Başkan Kılca, Cuma Buluşması geleneğini sürdürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla ve esnafla buluştu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla ve esnafla buluştu.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacı Yusuf Mescit Mahallesindeki Vuslat Camisinde Cuma Namazı sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hemşehrileriyle istişarelerde bulundu. Karatay Belediyesi olarak proje ve hizmetlerini vatandaş ile bölgenin ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kılca, bu tür buluşmaların da buna önemli katkı sağladığına vurgu yaptı.


Başkan Kılca, “Buluşmalarımız çerçevesinde hem ilçemize ve mahallelerimize yaptığımız çalışmaların yansımalarını vatandaşlarımızdan, bölge esnafından dinliyoruz hem de varsa farklı ihtiyaç ve istekleri onları da yine hemşehrilerimizle birlikte istişare ediyoruz. Ben, bu vesileyle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Cuma günlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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