Başkan Kılca ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Küçükkumköprü Caddesinde sürdürdüğü asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 çalışma programı kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çimenlik Göbeği ile Fetih Caddesi arasındaki 1050 metre uzunluğundaki Küçükkumköprü Caddesinde gece gündüz demeden yürütülen asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarıyla vatandaşa çok daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulmuş olacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Birim yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in de eşlik ettiği incelemede Başkan Hasan Kılca, bölge esnafını da dinleyerek çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden itibaren gerek alt yapı gerek ise üst yapıya yaptıkları yatırımlarla vatandaşların rahatı ve mutluluğu için gayret ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, Küçükkumköprü Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandığında vatandaşın konforlu ulaşımına önemli katkıda bulunmuş olacaklarını söyledi. Kılca, “Gece gündüz demeden Karatay'ımıza hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2021 çalışma programı kapsamında ilçemiz genelinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizin tamamında altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarımızın sıcak asfalt, satıh kaplama veya tretuvar işlerini yürütüyoruz. Küçükkumköprü Caddemizde de ekiplerimiz asfalt kaplama ve tretuvar çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmamız tamamlandığında bölge sakinleri artık çok daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Bizler vatandaşlarımızın mutluluğu için daha çok çalışmaya ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.