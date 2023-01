Başkan Kılca: “Geleceğin Karatay'ını ilçemiz sakinleriyle birlikte inşa ediyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaş buluşmaları çerçevesinde Yağlıbayat Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olmaya büyük bir özen gösterdiklerini söyleyerek, “Geleceğin Karatay'ını ilçemiz sakinleriyle birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, hem merkezde hem de merkeze uzak mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarla hizmet seferberliğine devam ediyor. Hizmet belediyeciliği anlayışını “Gönül Belediyeciliği” ile pekiştirerek vatandaşların her türlü talebinin yerine getirilmesine özen gösteren Karatay Belediyesi, vatandaş buluşmalarına da önem veriyor. Bu çerçevede Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yağlıbayat Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca mahalle ziyaretinde, bölge sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek belediyenin mahalledeki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olmaya büyük bir özen gösterdiklerini aktaran Başkan Kılca, ilçe sakinleriyle birlikte geleceğin Karatay'ını inşa etmek için çabaladıklarını söyledi. Hasan Kılca, “Her zaman olduğu gibi sahadayız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Bizler, insana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu düşünceyle bir taraftan rutin belediyecilik hizmetiyle ilçemizi imar ederken diğer taraftan insanımızın faydasına olan her şeyde olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Vatandaşa dokunabilmek, sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmak olan, ihtiyacı olduğunda yanında olabilmeyi temel alan ‘Gönül Belediyeciliğini' Karatayımız'da uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru ve sağlığı için sevdayla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.