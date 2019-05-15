Başkan Kılca: “Gelecek nesillerin imarı ve ihyası için desteklerimiz sürecek”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen sergiye katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen sergiye katıldı. Serginin açılış kurdelesi, Başkan Hasan Kılca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Funda Toprak, Karatay Kaymakamı Selim Parlar ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ile okul yönetimi tarafından kesildi. Başkan Kılca ve protokol üyeleri, açılışın ardından yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru sanat eserlerinin yanı sıra birbirinden ilginç projeleri de inceledi.

“Karatay her zaman eğitimin destekçisi”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projede katkısı bulunan bütün kurumları ve öğrencileri kutlayarak, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı projesinin önemine değindi. Başkan Kılca, “Günümüzde engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme yönünde yürütülen bu ve buna benzer projeler çok önemli. Engelli kardeşlerimizin toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarına imkan verecek bu tür projeleri bizler de desteklemeye devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük katkılar sağladık ve belediye olarak eğitimin her zaman destekçisi olduk. Gelecek nesillerimizin imarı ve ihyası için eğitimin en önemli destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu amaçla belediye olarak 2004 yılından bu yana ilçeye 23 okul kazandırdık ve geçtiğimiz haftalarda da üç yeni okulumuzun temelini birlikte attık. Yine sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde bu yeteneklerini kullanmalarını sağlamak amacıyla Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) projemizin yapımı sürüyor” ifadelerini kullandı.