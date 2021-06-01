Başkan Kılca: “Hedefimizi millete hizmet olarak koyduk”

Fiziki belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Çatalhüyük Mahallesi Ormankaya Sokak'taki 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Karatay Belediyesi, ilçenin değerine değer katacak projeleri hayata geçirirken, fiziki ve altyapı belediyeciliği çalışmalarına da devam ediyor. Nisan ayından bu yana sürdürdüğü yeni asfalt sezonu çalışmalarına devam eden Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 250 bin ton asfalt hedefine adım adım ilerliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını ilçenin birçok noktasında olduğu gibi Çatalhüyük Mahallesi'nde de sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, mahalleye bağlı Ormankaya Sokak'ta 4 kilometrelik yolun asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Karatay'da altyapısı tamamlanan asfaltlanmadık yol bırakmayacaklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2021 yılı için hedefledikleri 250 bin ton asfalt dökme hedefi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

“Hedefimizi millete hizmet olarak koyduk”

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın 80 mahallesiyle birlikte büyüdüğünü ve geliştiğini kaydederek, “'Karatay'da altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmayacağız' hedefimiz çerçevesinde fen işleri ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında çalışıyor. Söz konusu hedefimiz, ilçemizin tamamında kaliteli altyapısı ve konforlu yollara sahip çalışmalara imza atmaktır. Bu yıl asfaltlamayla ilgili koyduğumuz 250 bin ton asfalt dökme hedefimizi gerçekleştirmek adına da tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Karatay'ın her anlamda ilerlemesi ve yaşam kalitesinin artması için gayret etmeye devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin farklı bölgelerinde yeni yol açma, yol genişletme, soğuk ve sıcak asfalt, parke-bordür ve diğer altyapı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda uzunluğu 4 kilometre olan Çatalhüyük Mahallesi Ormankaya Sokak'taki asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölge, aynı zamanda okullar bölgesi ve otobüs güzergâhı olduğu için önemli. Vatandaşlarımızın çok daha rahat yaşayabilmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Karatay'ımızın tüm mahallelerinde alt yapısı tamamlanmış alanlarda asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Millete hizmet etme adına bir hedef koymuştuk bu hedefe ulaşmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.