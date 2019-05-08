Başkan Kılca iftarını Şefkat Evleri'nde açtı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftarını Karatay Şefkat Evleri'nde kalan misafirlerle birlikte açtı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şefkat Evleri sakinleriyle iftar programında bir araya geldi. Başkan Kılca, iftar öncesinde programa katılan aileler ve çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla bir süre sohbet ederek Şefkat Evleri misafirlerinin taleplerini dinledi.

Çok güzel bir ortamda bir arada olduklarını belirten Başkan Kılca, iftara katılan tüm misafirlerine teşekkür ederek, “Bizleri Ramazan ayının bu güzel akşamında, kardeşlik ve rahmet sofrasında bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Bizi biz yapan, birliğimizi sağlayan, medeniyetimizi ve ülkemizi güçlü kılan şey de işte bu ortamlardır ve bu güzel sofralardır. Ecdadımız büyük medeniyetimiz, yüzyıllarca hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamıştır. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu muhteşem medeniyetin mirasçıları olarak geliri olmayan, sokakta kalmış, yetim, dul veya ihtiyaç sahibi ailelerimizi yıllardır büyük bir mutlulukla Şefkat Evlerimizde ağırlıyoruz. Kucak açtığımız kardeşlerimizin gerekli her türlü ihtiyaçlarının karşılamaya büyük önem veriyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz ve Karatay Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karatay Şefkat Evleri'ndeki programa, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, teşkilat mensupları, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Şefkat Evleri'nde misafir edilen vatandaşlar katıldı.