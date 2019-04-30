Başkan Kılca: “Karatayımızı istişare ve ortak akılla yönetiyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İş Merkezi ile Karatay Belediyesi Kapalı Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Esnaf Buluşmaları kapsamında esnaflarla bir araya geldi. Başkan Kılca, programa katılan esnaflara teşekkür ederek belediye olarak her zaman esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

Başkan Kılca, “Bu tür buluşmalarla amacımız hem esnaflarımızla tanışıp onlarla kaynaşmak hem de esnaflarımızın taleplerini alarak bölgeleriyle ilgili sıkıntılara yönelik istişareyle çözüm üretmektir. Yine bu tür buluşmalar esnaflarımız arasında da kaynaşmaya dayanışmaya ve tanışmaya da vesile oluyor. Esnaflarımız arasında bir ünsiyet oluşmasına katkı sunan bu buluşmalarımızı sık sık yapacağız ve sizlerle her zaman bir araya gelmeye büyük önem vereceğiz. Esnaflarımız vatandaşlarımız bizler için önemli. Sizlerden alacağımız görüşler ve talepler de yapacağımız hizmetlerimize ve yol haritamıza katkıda bulunuyor. Tek amacımız ilçemizi ortak akılla yöneterek hemşehrilerimize her alanda hizmet etmek” ifadelerini kullandı.

Bölge esnafından Başkan Kılca'ya teşekkür

Bölge esnaflarının yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve yöneticilerinin de katıldığı programda esnaflar, böyle bir buluşma gerçekleştirdikleri için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Esnafın taleplerinin dinlendiği ve bölgenin istişare edildiği programa Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katılırken, esnaflarında ilgisi yoğundu.