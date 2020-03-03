Başkan Kılca: "Karatayımızın güzelleşmesi için gayret ediyoruz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile birlikte Sultan Mesut Mahallesindeki Doğanlar Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla bölge halkıyla bir araya geldi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde bulunan Doğanlar Kur'an Kursu'nda düzenlenen programla bölgeye halkıyla bir araya geldi. Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, işadamları ile Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri katıldı.

Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bir süre öğrencilerle sohbet edip öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ile Başkan Hasan Kılca, daha sonra kursta öğrenim gören vatandaşlar ile öğrencilerin aileleriyle de buluşarak kursta yürütülen çalışmaların yanı sıra mahallelinin talepleri konusunda da istişarelerde bulundu.

Sultan Mesut Mahallesinde takdir edilecek faaliyetler yapılıyor

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Doğanlar Kur'an Kursu'nda vatandaşlarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek programı düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Toprak, Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Sultan Mesut Mahallesinde yürüttüğü faaliyetlerin kendisini çok etkilediğini ifade ederek, “Bu güzel mahallemizde böylesine kıymetli faaliyetler içerisinde olması beni çok etkiledi. Ben bu vesileyle, derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle değerli çabaları takdir etmek gerekiyor. Kursumuzda yaklaşık 25 minik yavrumuz hem Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor hem de toplumda iyi birer insan olabilmek için eğitim alıyorlar. Bu yavrularımızın dışında 130 yetişkin vatandaşımız da yine Kur'an kursunda eğitim alıyor. Derneğin yöneticileri ve kurs hocaları da oldukça gayretli ve bu bilinçte olan isimler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Mahallelerimizi ve ilçemizi birlikte güzelleştiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Sultan Mesut Mahallesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek programı düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Kılca, “Sultan Mesut Mahallesi benim en çok sevdiğim mahallelerden bir tanesi. Göreve gelir gelmez ilk Cuma namazını bu mahallemizde kılmıştık. Sık sık bu kursumuzu ziyaret ediyoruz, bölgenin sakinleriyle bir araya geliyoruz. Mahallemize kapalı bir pazar kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yine bölgede park alanı eksiğimiz var. Vatandaşlarımızın genç ve çocuklarımızın kullanacağı güzel bir parkı yapacağız. Karatayımızın, tüm mahallelerimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için hep birlikte gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.