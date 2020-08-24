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Başkan Kılca KTO Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde kurulan KTO Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde kurulan KTO Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile birlikte KTO öncülüğünde kurulan Mesleki Eğitim Merkezi'ni gezdi. Başkan Hasan Kılca, ziyarette KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve görevlilerden merkezde yürütülen eğitim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı. Hasan Kılca, hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek KTO Mesleki Eğitim Merkezi'nin özellikle Konya sanayisinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağının temini bakımından çok önemli bir işlevi yerine getireceğinin altını çizdi.


Başkan Kılca, “Konyamız, hem ticarette hem de sanayide oldukça iyi bir noktada. Gün geçtikçe büyüyüp gelişen bu durum beraberinde insan kaynağı ve nitelikli iş gücü ihtiyacı doğuruyor. Bu noktada gerek hükümetimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekse de odalarımız ile birliklerimiz önemli bir gayretin içerisinde. Konya Ticaret Odamızın öncülüğünde KTO Karatay Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kop Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği destekleri ile oluşturulan KTO Mesleki Eğitim Merkezi de bu noktada önemli bir işlev göreceğine inanıyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu bağlamda üzerimize düşeni yapmaya ve gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Üretime, istihdama ve eğitime önemli katkılar sunacak merkezin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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