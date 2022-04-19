Başkan Kılca mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarafından Ağsaklı Mahallesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi tarafından, merkeze uzak Ağsaklı Mahallesinde düzenlenen iftar programı gerçekleştirildi. İftar programına Ağsaklıların yanı sıra Beşağıl, Yağlıbayat ve Karakaya sakinleri de katıldı. İftara katılan vatandaşlara teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak birlik ve beraberliği, huzuru, mutluluğu ve rahatı için gece gündüz demeden gayret ediyoruz, hizmet ediyoruz. Mahallelerimizin tamamından gelen talep ve ihtiyaçlara göre hareket ediyor ve mutlaka bu hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Ağsaklı mahallemizde çok yakın bir zamanda sosyal tesisimizin inşaatına başlayacağız ve inşallah yıl içinde de tamamlayacağız. Bunun yanı sıra altyapı, yol, asfalt ve parke çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çerçevede Toscu Yaylası'na kadar olan yolumuzu bu yıl tamamlıyoruz. Dolayısıyla Karatay'ımızın 80 mahallesinin ihtiyacı neyse muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve ilçe teşkilatımızla birlikte yerinde tespit ederek bu ihtiyaçları yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, iftar programında yaptığı konuşmada Ağsaklı ve çevre mahallelerden iftara katılan vatandaşların Ramazanlarını tebrik etti. İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediyesinin ilçenin dört bir tarafına hizmet ettiğini belirterek, "Yollardan sosyal tesislere kadar daha birçok hizmetleriyle ilçemizin çehresini değiştiriyorlar. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşla teravi sonrasında buluştu

Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri; Ağsaklı iftar programının ardından Karakaya Mahallesi'ni de ziyaret etti. Karakaya Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Başkan Hasan Kılca ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karakaya Mahalle Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.