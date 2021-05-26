Başkan Kılca mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanındaki ihtiyaçları ve eksiklikleri gidererek merkezdeki yaşam standartlarını Karatay'ın tamamına yaydıklarını söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretleri de gerçekleştirerek hem belediyenin yürüttüğü yatırımları yerinde inceliyor hem de bölgenin yeni talep ile ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üretiyor. Başkan Kılca, bu kapsamda Karatay'a bağlı Karakaya, Divanlar, Akbaş ile Saraçoğlu mahallelerini ziyaret etti. Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı mahalle ziyaretleri kapsamında ilk önce Karakaya'ya geçen Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü'nün mahallede yürüttüğü yol asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

"Karatay'ımız için tüm ekiplerimizle sahadayız"

Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze uzak mahallelerde yürüttükleri yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları ile parke yol yapım faaliyetlerini değerlendiren Başkan Kılca, Karatay'ın dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Kılca, “Karakaya Mahallemizdeki bağlantı yolunun sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledik. Burada yaklaşık 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Belediye olarak merkezdeki 48 mahallemiz ile merkeze uzak 32 mahallemizin tamamında park, tesis yapımı, yeni yol çalışması, asfalt serimi, parke yol yapımı, onarımı ve daha birçok proje yürütüyoruz. Yeni asfalt ve parke yol sezonumuzu açmıştık. İnşallah 80 mahallemizin tamamında bu çalışmaları yaparak hedeflerimizin üstünde hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Amacımız, şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamında da hayata geçirmek. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay'ımızın ve Karataylının her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında merkeze uzak Divanlar ve Akbaş'ta da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü parke yol çalışmasını yerinde inceledi. Bu yıl belirledikleri 1 milyon 200 bin metrekarelik parke yol hedefini hatırlatan Hasan Kılca, bu hedefi yakalamak ve aşmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarının altını çizdi.

Öte yandan, Başkan Hasan Kılca, merkeze bağlı Saracoğlu Mahallesi'nde Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisin inşaatında da inceleme yaptı. Kendine özgü güzel mimarisiyle tesisin tamamlanmasının ardından Konya'ya ve Konyalılara hizmet vereceğini aktaran Hasan Kılca, “Saracoğlu Sosyal Tesisimizde; millet kıraathanesi, kafeterya, çocuk oyun kulübü, fitness, buhar odası, aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, sauna, el sanatları, takı tasarım, ebru, dil derslikleri, müzik, mefruşat, resim, giyim, ahşap boyama ve yemek atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümleri bulunacak. Mahallelerimize prestij katacak bu yatırımın insanımızın sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.