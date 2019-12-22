Ba?kan K?lca, muhtarlara 2020 y?l? projelerini anlatt?

Konya'n?n merkez Karatay ?l?e Belediye Ba?kan Hasan K?lca, Karatay il?e Kaymakaml??? taraf?ndan her ay d?zenlenen Muhtarlar Toplant?s?nda, Karatay Belediyesinin 2019 y?l? yat?r?m ve 2020 y?l? projelerini anlatt?.

Karatay ?l?e Kaymakaml??? taraf?ndan her ay d?zenlenen Muhtarlar Toplant?s? Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesisleri'nde ger?ekle?tirildi. Toplant?ya Karatay Kaymakam? Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Ba?kan? Hasan K?lca, Karatay'daki m?lki erkan, Karatay Belediye Ba?kan Yard?mc?lar?, birim m?d?rleri ile Karatay'da g?rev yapan muhtarlar kat?ld?.

Toplant?da Karatay Belediyesinin ?al??malar? ile ilgili bir sunum ger?ekle?tiren Karatay Belediye Ba?kan? Hasan K?lca, 2019 y?l?n?n b?y?k ba?ar?lara imza at?lan bir y?l oldu?unu dile getirdi. 2020 y?l?nda da ayn? a?kla ve ?al??ma azmi ile Karatay'a hizmet etmek i?in ?al??acaklar?n? s?yleyen Ba?kan K?lca, ger?ekle?tirdi?i sunum ile muhtarlar? bilgilendirdi. ?Bir Ba?ka Karatay'? hayata ge?irmek i?in Muhtarlar?n da deste?iyle ?nemli hizmetlere imza att?klar?n? s?yleyen K?lca, vatanda?lar ile diyalo?u sa?layan, mahallelerde ya?anan sorunlar? belediyelere ileten muhtarlar ile s?k s?k bir araya gelerek sorunlar?n g?r???ld???n? ve olumlu sonu?lar al?nd???n? dile getirerek, ama?lar?n?n vatanda?lar?n taleplerini ve s?k?nt?lar?n? dinleyerek h?zl? bir ?ekilde ??z?m ?retmek oldu?unu kaydetti. Ba?kan Hasan K?lca, 2020 y?l?n?n Karatay i?in yat?r?mlar ve projeler y?l? olaca??n? belirterek; muhtarlar ile koordineli ?al??man?n ger?ekle?tirilecek icraatlar?n, Karatayl?lar?n istek ve ihtiya?lar? do?rultusunda ?ekillenmesi a??s?ndan ?ok b?y?k ?nem arz etti?ini s?yledi.

Ba?kan K?lca, Karatay'daki ya?am standard?n?n daha da y?kselmesi ve hizmetlerin daha nitelikli hayata ge?mesi i?in, "Kaymakam?m?zla, t?m daire m?d?rlerimizle ve muhtarlar?m?zla uyum i?erisinde il?emize hizmet etmeye" devam edece?iz" dedi.

Karatay Kaymakam? Abdullah Selim Parlar ise, "Sizler mahallelerimizde bizlerin birer temsilcisisiniz. Bu do?rultuda hep birlikte isti?are yoluyla il?emiz ad?na g?zel i?ler yapma gayreti i?erisinde olaca??z. G?reve geldi?i g?nden beri il?emiz i?in ger?ekle?tirdi?i ?zverili ?al??malar?ndan dolay? Belediye Ba?kan?m?za da te?ekk?rlerimi iletiyorum" diye konu?tu.

Ba?kan Hasan K?lca, konu?malar?n ard?ndan muhtarlardan gelen istek ve talepleri de dinleyerek sorular?n? yan?tlad?.