Başkan Kılca öğrenci evinde iftar yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrenci evine konuk olarak iftar yaptı.

Başkan Hasan Kılca, Konya'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu ve birlikte iftar yaptı. Sofralarında kendisine yer açtıkları için öğrencilere teşekkür eden Başkan Kılca, öğrencilerle yaptığı iftarın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Konya'ya eğitim için gelen öğrencilere konuk olan Başkan Hasan Kılca, iftar için hazırlanan yer sofrasında üniversiteli gençlerle birlikte oruç açtı. Hasan Kılca, iftarın ardından öğrencilerle çay içti sohbet etti. Kendi öğrencilik yıllarını ve öğrenci evindeki anılarını da öğrencilerle paylaşan Kılca, bugün öğrencilik yaptığı yıllara döndüğünü, dolayısıyla da bu sofranın kendisi için çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak sofralarını açan gençlere teşekkür etti. Başkan Kılca'yı ağırlayan üniversiteli gençler de Kılca'ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftar programının ardından Keykubat Mahallesindeki Araplar Büyüksinan Camisinde vatandaşlarla buluştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, il ve ilçe teşkilat mensupları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada vatandaşların talepleri dinlendi istişarelerde bulunuldu.