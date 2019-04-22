Başkan Kılca, öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karatay Belediyesi Kreş öğrencilerinin hazırladığı etkinliğe katıldı.

Karatay Belediyesi Kreş öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katıldığı programda çocuklara hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"Sizler geleceğimiz ve umudumuzsunuz"

Başkan Hasan Kılca, 23 Nisan'ın öneminden söz ederek, “Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayram. Yine 23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı. Bu da aslında milletçe çocuklarımıza verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koyuyor. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan her biriniz büyüyecek, ülkemizin bilim insanı, sanatçıları, öğretmenleri, doktorları ve idarecileri olarak Türkiye'ye büyük hizmetler yapacaksınız. Sizler ülkemizin bugünü, geleceği ve biricik umudusunuz. Ülkemizi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. Onun için de sizlere güveniyoruz ve hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız da bizim en büyük temennimiz. Bizim tüm gayretimiz, hizmetlerimiz ve atacağımız adımlar da bu istikamettedir. Bu vesileyle bu ülke için canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca'nın konuşmasının ardından Karatay Belediyesi Kreş öğrencileri, 23 Nisan ile ilgili şarkılar ve şiirler seslendirerek çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programın sonunda çeşitli hediyeler verdiği öğrencilere, kreş yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.