Başkan Kılca, öğrencilerle “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam hikayesini konu edinen “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini Karataylı öğrencilerle birlikte izledi.

Karatay Kent Konseyi'nin koordinasyonunda Karatay Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen “Haydi Sinemaya” projesi kapsamında düzenlenen sinema etkinliğine Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nden 750 öğrenci katıldı. Karataylı öğrenciler bir yandan yoğun geçen eğitim döneminde sinema keyfi yaşarken, diğer taraftan da Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü büyük bir heyecanla izledi.

“Gelecek nesillerimizin ihyası için çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, bu özel günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Sinema gösterimi öncesinde sinema salonlarında öğrencilerle buluşan ve bir değerlendirmede bulunan Başkan Hasan Kılca, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmelerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Hasan Kılca, “2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam hikayesini konu edinen ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini çok önemsiyoruz ve ilçemizdeki öğrenci kardeşlerimizin bu filmi izlemelerini istedik. Hedefimiz bu yıl ortaöğretimdeki tüm öğrencileri bu filmle buluşturmak. 15 yaş çok önemli. Bunun önemini Çanakkale'de gördük, bunu Trabzon Maçka'da 15 yaşında şehit olan Eren'de gördük. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bayrak, vatan ve millet bilincini gençlerimize aşılamak hedefindeyiz. Bizler şehrimizin imarı için çabalıyoruz. Ama neslin ihyasına çok daha fazla önem veriyoruz ve gençlerimizin ihyası için sosyal ile kültürel alanlarda çok güzel projeler yapıyoruz. Karatay Kent Konseyi'nin koordinesindeki ‘Haydi Sinemaya' projesi kapsamında ilçemizdeki 17 bin öğrenci sinemayla buluşacak. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Filmi izleyen öğrenciler de hem farklı bir atmosfer olması hem de dersler arasında bir soluk olması adına Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi'nin “Haydi Sinemaya” etkinliğinin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirtti.