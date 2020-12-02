Başkan Kılca Orhangazi Sosyal Tesisi'nde incelemede bulundu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık Mahallelerine kazandırılacak olan sosyal tesislerin yapımı hızla devam ediyor.

Orhangazi ve Saraçoğlu Mahallesinde yapımı devam eden projelerde Millet Kıraathanesi ve Meslek Edindirme Kursları bulunacak. Sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim gibi birçok alana katkı sunacak tesisler, 5 milyon 150 bin TL'ye mal olacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Orhangazi Mahallesi'ni ziyaret ederek Karatay Belediyesi'nin bölgede devam ettirdiği yatırımları ve mahalleye kazandırılacak sosyal tesisi inceledi. Çok amaçlı olarak hizmet vermesi amacıyla yapılan tesisin bölgenin önemli bir merkezi haline geleceğine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, projenin içerisinde Millet Kıraathanesi ve Meslek Edindirme Kursları olacağını hatırlattı.

“Karatay'da sosyal yaşamın kalitesi daha da yükseliyor”

Hasan Kılca, “Yerinde tespit ve yerinde çözüm anlayışıyla vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını tespit ediyoruz sonrasında bu doğrultuda projelerimize yön veriyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler bizim için çok önemli. Karatay Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden her yaş grubundan insanımızın yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Yine bu projelerimiz sayesinde hemşehrilerimizi kitapla, sanatla, eğitim ve yeni mesleklerle buluşturacağız Bu kapsamda Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık Mahallelerine 4 adet sosyal tesis kazandırıyoruz. Projelerimizde Millet Kıraathanesi ve Meslek Edindirme Kursları bulunacak. Meslek Edindirme Kurslarında çocuk oyun kulübü, mefruşat ve giyim Atölyesi, çok amaçlı sınıf, el sanatları sınıfı, dil ve kuaför dersliği, el sanatları atölyesi, bilgisayar dersliği, yemek atölyesi, resim atölyesi, fitness atölyesi ve aerobik salonu yer alacak. Orhangazi Sosyal Tesisimiz de tamamlandığında mahallemizin en gözde merkezi haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

“Karataylıların yeni buluşma noktası olacak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal tesislerde bulunan Millet Kıraathanelerinin yanı sıra Meslek Edindirme Kurslarının vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunacağını ve buraların Karataylıların yeni buluşma noktası olacağının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, meslek edindirme kurslarıyla özellikle kadınlar başta olmak üzere birçok vatandaşa istihdam olanağı sağlanacağına vurgulayarak, “Meslek Edindirme Kurslarıyla Orhangazi Mahallesi'nde eksikliği hissedilen bir projeyi daha hayata geçiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü ilçemizin dönüşümünde asıl önemsediğimiz nokta, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birleştirerek gerçekleştirmek. Bu anlamda Meslek Edindirme Kursları çok önemli bir misyon üstleniyor. Kurslara katılacak vatandaşlarımız, zamanlarını hem en iyi şekilde değerlendirerek meslek sahibi olabilecekler hem de sanata ve kültüre yönelerek sosyal hayatlarına bir katkı sunmuş olacaklar. Sosyal Tesislerimizin tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.