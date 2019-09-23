Başkan Kılca: “Sağlam kafa sağlam vücutta olur”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam” etkinliğine katıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla 16 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da söz konusu etkinlikler kapsamında, Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam” programına katıldı.

“Sağlam kafa sağlam vücutta olur”

Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Hasan Kılca, belediyeler olarak hareketli yaşama katkı sunmak adına birçok çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Kılca, “Şu an içerisinde bulunduğumuz Adalet Parkımızda yeşili, spor ve yürüyüş alanlarıyla hemşehrilerimize bu kapsamda çok güzel hizmet veriyor. İlçemizdeki bütün okul bahçelerimize spor alanları, basketbol, futbol sahaları ile kapalı spor salonları kazandırdık ve bu projelerimiz de devam edecek. Yine bu yaz ilçemizde yaz spor okulları projemizi hayata geçirdik. Kış aylarında da bu tür projelerimiz olacak inşallah. Sağlam kafa sağlam vücutta olur diyor ve tüm çocuklarımıza, gençlerimize spor yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü spor yapan ve sağlıklı beslenen gençler derslerinde de hayatlarında da daha başarılı olur” dedi.

“Hayatta en değerli şey sağlık”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, programı düzenleyen Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Prof. Dr. Koç, “Hayatta en değerli şey sağlık ve sağlığın temeli spor ve sağlıklı harekettir. Bizler de bunun önemini yavrularımıza kavratmak ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına hep birlikte gayret ediyoruz. Sağlıklı beslenme adına milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte okullarımızı hem beyaz bayrak hem de beslenme dostu okul unvanı vermek için çalışıyoruz. Konyamızda çok güzel bir ivme ile bu konuda Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri ile katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tekvando takımının gösterisini izledikten sonra öğrencilerle birlikte yürüyüş yaptı.

Etkinliğe Başkan Kılca'nın yanı sıra, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demirgül, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Şeker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Karatay İlçe Başkanvekili Faruk Küçükkömürler, ilçeye bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı