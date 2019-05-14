Başkan Kılca: “Sofralarımızı ve gönlümüzü paylaşalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte teravih namazı sonrası Karatay'a bağlı Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Camisinde vatandaşlarla buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Hacıveyiszade Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye bağlı Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Camisinde teravih namazını kılan Başkan Uğur İbrahim Altay ile Başkan Hasan Kılca, namazın ardından mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti. Buluşmada Başkan Altay ve Başkan Kılca, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçları ile sorunların çözümü için istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her akşam farklı bir ilçemizde farklı bir mahallemizin camisinde hemşehrilerimizle teravih namazı sonrası buluşuyoruz. Ramazanın sevincine ortak olduğumuz bu güzel buluşmalarda hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ben insanımıza, ilçemize ve şehrimize katkı yapan bütün hemşehrilerime bu vesileyle çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, “Huzurun ve manevi iklimin en güzel olduğu Konyamızda, Ramazan bu yıl da bambaşka. Bizler de her akşam bir camimizde hemşehrilerimizle buluşuyor ve Ramazan'ın tüm duygularının pekiştiğine şahitlik ediyoruz. Ramazan'da sofralarımızın yanında güler yüzümüzü paylaşmak bizim en güzel geleneklerimizden. Bu gelenek ve duyguları yaşatmalı çocuklarımıza da hissettirmek için çaba göstermeliyiz. Aramızdaki dostluk, kardeşlik, komşuluk bağlarını daha güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı mensupları, Konya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile belediye meclisi üyeleri de katıldı.