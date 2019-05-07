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Başkan Kılca, teravih buluşmalarında vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, teravi namazını İstiklal Mahallesindeki Nalıncı Cami’nde vatandaşlara birlikte kıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, teravi namazını İstiklal Mahallesindeki Nalıncı Cami'nde vatandaşlara birlikte kıldı.


Ramazan ayı boyunca her akşam Karatay'ın farklı bir mahallesinde teravih buluşmaları gerçekleştirecek olan Başkan Kılca, ikinci teravih buluşmasında, İstiklal Mahallesindeki Nalıncı Kardeşler Cami'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kılca, namaz sonrasında sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.


Karatay Belediye Başkanı Hasın Kılca, vatandaşların ve bütün İslam Alemi'nin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, “Bu yıl Konya ve Karatay'da Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Her akşam ilçemizin farklı bir mahallesinde farklı bir camisinde vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz. Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygusunu yaşayan vatandaşlardan ricam, bu eşsiz duyguyu ve bu güzel coşkuyu çocuklarımıza da yaşatalım. Bunun için de evlatlarımızın ellerinden tutalım ve iftar sofralarımızda, teravihlerde onlara da en güzel yeri verelim. Evlatlarımız da bu manevi ayın feyzini, coşkusunu ve bereketini yaşasınlar” ifadelerini kullandı.


Nalıncı Kardeşler Cami'ndeki teravih buluşmasında AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de Başkan Kılca'ya eşlik etti.

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