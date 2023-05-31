Başkan Kılca: “Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeler üretiyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle son yıllarda hayata geçirdiği birbirinden özgün projeler, dev yatırımlar ve önemli hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu çerçevede, içerisinde Kubbealtı Kütüphanesi, Okuma Salonu, Çocuk Kütüphaneleri, Karatay Kafe ve Çocuk Kafe ile çocuklara özel oyun alanlarının yer aldığı Hoş Kubbe'nin yapımına başladıklarını açıkladı.

Karatay Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştıran, ilçenin gelişimine katkı sunan ve Karatay'ın çehresini değiştiren birçok yatırım ile projeyi hayata geçirmeyi sürdürüyor. Belediye tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan Hoş Kubbe'nin yapımına başlandı. Alaaddin Kap Caddesi üzerinde inşaatı başlayan projeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocuklar ile gençleri bir hayli heyecanlandırdı. Hoş Kubbe projesinde gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılabilecek. Söz konusu projede 2. bir kütüphane olarak bir de okuma salonu planlandı. Hem ferah hem de oldukça konforlu bir alan olacak okuma salonu, sınavlarına çalışacak öğrenciler için de güzel bir ortam sunacak. Hoş Kubbe'de yine çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunacak. Kısa sürede Konya'nın yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay'ın şubelerinden birisi de yine Hoş Kubbe içerisinde hizmet verecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede belediye olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti. Her geçen gün Karatay'ın ve yarınların teminatı çocuklar için birbirinden kıymetli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitimden spora, kültürden sosyal alanda çocuk ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, yani Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bu yılki heyecanımız ve gururumuz bir başka. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu yeni yüzyıla yaraşır hizmetler üretmenin gayreti içerisindeyiz. İçerisinde kütüphanelerin, okuma ve etkinlik salonlarının, kafe ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı yeni projemizi geçtiğimiz günlerde gençlerimizin beğenisine sunduk. Hoş Kubbe, hem Türkiye Yüzyılı'na hem de Karatay'ımıza çok yakışacak inşallah. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında büyük heyecan uyandıran, toplamda 35 milyon liraya mal edeceğimiz projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.