Başkan Kılca: "Türkiye'deki bin 389 belediye arasında VLR raporunu hazırlayan 3 belediyeden biriyiz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na konuşmacı olarak katıldı.

4 gün süren organizasyonun 2'nci günündeki "İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Başkan Hasan Kılca, UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak Karatay Belediyesinin hazırladığı "Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu"nun ortaya çıkışı ve uygulama sürecini anlattı.

"Tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla yaptık"

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak, Birleşmiş Milletler (BM) UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerel düzeyde izlenmesi çerçevesindeki "Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu"nu (Voluntary Local Review-VLR) Türkiye'deki bin 389 belediye arasında hazırlayan 3 belediye arasında yer aldıklarının altını çizdi. Hazırladıkları VLR Raporu'nu 2021 yılında Birleşmiş Milletler'e sunduklarını hatırlatan Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak BM'ye Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'muzu sunduk ve şu anda izlenme süreci içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi BM, 2016 yılından başlayarak 2030 yılına kadar açlıkla, yoksullukla ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi 17 ana başlık, 169 alt başlıktan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüm hükümetler ile yerel makamlara bir zorunluluk getirmişti. Yerel yönetimlerden birisi olarak bizler de raporumuzu sunduk ve tüm çalışmalarımızı bu hedeflere uygun bir şekilde kategorilendirdik. Oluşturduğumuz stratejik planlarımız çerçevesinde de tüm yatırım ve projelerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olarak hayata geçiriyoruz. Eğitimden sağlığa, parklarımız, bahçelerimizin yapımından altyapımızın güçlendirilmesine kadar yaptığımız tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Dolayısıyla Karatay Belediyesi olarak hiç kimseye borcumuz yok ve hiçbir şekilde de borç kullanmadık" dedi.