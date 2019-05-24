Başkan Kılca: “Ümmet İftarı”na katıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “9. Geleneksel Ümmet İftarı”na katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen “9. Geleneksel Ümmet İftarı”na katıldı. Başkan Hasan Kılca, Mevlana Meydanında düzenlenen program öncesinde Kılıçaslan kursiyerleri tarafından sergilenen ebru ve resim sergilerini gezdi. İslam coğrafyasındaki zulme dikkat çekmek için gerçekleştirilen ve ilginin bir hayli yoğun olduğu programa katılanlar, iftarlarını simit, hurma ve su ile açarken, katılımcıların 1 günlük iftar bedeli Yemen'e bağışlandı. Başkan Kılca, geleneksel hale gelen “Ümmet İftarı”nı düzenleyen Konya Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ile vatandaşlara teşekkür etti.

En zengin sofranın paylaşılan bir sofra olduğunu söyleyen Başkan Kılca, “En lezzetli yemek paylaşılan bir yemektir. Burası da ümmetin sofrasıdır. Hep birlikte gönüllerimizi doyurduğumuz bu anlamlı sofraların, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi daha iyi anlamamıza, onları unutmamamıza ve daha da önemlisi acılarını bir nebze de olsa dindirmeye vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kılca, iftar programının ardından Doğuş Mahallesindeki Kumköprü Yavuz Sultan Selim Camisinde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, mübarek Ramazan şeriflerini tebrik etti.

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Sert ve gençlik meclisi üyelerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gençler ve vatandaşlar katıldı.