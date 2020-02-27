Başkan Kılca vatandaşa pişi, çocuklara şivlilik dağıttı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen programla vatandaşa pişi ikram etti.

Çocuklara Şivlilik dağıtarak çocukların sevincine ortak olan ve bölge esnafını da ziyaret eden Başkan Hasan Kılca, Konyalılar başta olmak üzere tüm İslam Aleminin Regaib Kandili'ni de tebrik etti. Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili olması dolayısıyla Konya'nın dört bir yanında olduğu gibi Karatay'da da büyük bir sevinç ve heyecan vardı.

Başkan Kılca, çocukların şivlilik sevincine ortak oldu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm çocukları Şivlilik toplamaları için Karatay Belediyesi'ne davet etti. Başkan Hasan Kılca, sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye ve odasına gelen çocuklara Şivlilik dağıttı, Karataylı çocukların Şivlilik sevincine ortak oldu. Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen bir başka programda ise belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ile AK Parti Karatay İlçe Teşkilat mensuplarıyla birlikte belediye hizmet binası önünde vatandaşa pişi ikramında da bulundu. Konyalılar programa büyük ilgi gösterirken, Kılca hem vatandaşın kandilini kutladı hem de hemşehrilerine pişi ikram etti. Esnafı da unutmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşın hem kandilini tebrik etti hem de esnafa kandil simidi dağıttı.

“Konya'daki bu güzel gelenek, değerlerimizin geleceğe taşınması açısından çok önemli”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla yaşatılan Şivliliğin çok güzel bir gelenek olduğunu ifade ederek; gelenek ve değerlerin yaşatılmasının önemine değindi. Söz konusu değerlerin gelecek nesillere aktarılması noktasında Konya'nın çok farklı bir yerde olduğunu söyleyen Başkan Kılca, “Bugün Konyamızın neresine giderseniz gidin, her bir yerinde apayrı bir sevinç var. Şehrimize yayılan bu coşku, insanımıza çok güzel bir bereket, huzur ve mutluluk olarak yansıyor. Dün akşam Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeler olarak on binlerce çocuğumuz ile ailelerinin katılımıyla ve büyük bir coşkuyla fener alayı programı gerçekleştirdik. Bu güzel coşkunun ardından bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren Konya'mızın dört bir yanında olduğu gibi Karatay'ın tüm mahallerinde Şivlilik sevincini gördük. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına çocuklarımızı belediyemizde ağırladık, vatandaşlarımıza pişi ikramında bulunduk ve esnaflarımızı ziyaret ederek kandillerini tebrik ettik. Akşam da Regaip Kandili'ni yine hemşehrilerimizle hep birlikte idrak edeceğiz. Üç aylara girilmiş olmanın heyecanı, şehrimizin dört bir yanındaki bu sevinç ve huzur, bizleri de çok mutlu ediyor. Konya olarak Şivlilik ve fener alayı gibi bu güzel gelenek ile göreneklerimizi yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin ve mübarek Üç Aylar'ın Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Kent Konseyi mahallelerde şivlilik heyecanına ortak oldu

Öte yandan Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi de Karatay'daki merkeze uzak mahallelerdeki okullarda çocuklara Şivlilik dağıtarak çocukların sevincine ortak oldu. Yarma, İsmil, Ovakavağı ve Hayıroğlu mahallelerini ziyaret eden Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, yönetim kurulu üyeleri ile Karatay Belediyesi meclis üyeleri, söz konusu mahallelerdeki okullarda öğrencilere Şivlilik dağıttı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, mübarek Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla Konya'da yaşatılan Şivlilik geleneğine sahip çıktıklarını ve çocukların Şivlilik heyecanına ortak olduklarını belirterek tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni kutladı.