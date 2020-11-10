Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar'dan korona virüs denetimi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci ile birlikte Karatay Otobüs Terminali ve pazar yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaş ile esnafa yönelik denetim yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede korona virüs denetimi yaptı. Karatay Kaymakamlığı, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde yürütülen denetimler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirildi. Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindeki görevliler; Karatay Otobüs Terminali ve ilçedeki pazar yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirleri bölge esnafı ile vatandaşlara hatırlattı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vakaların artmaya başladığı bu dönemde esnaf ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda biraz daha daha hassas olmalarını istedi. Karatay Belediyesi olarak korona virüs tedbirlerini ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini belirten Başkan Hasan Kılca, bu konudaki çabalarının artarak sürdüğünü aktardı.

Hasan Kılca, “Bu hastalıkla mücadele etmek için alınacak tedbirler çok önemli. Özellikle toplu alanlar burada daha bir önem kazanıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizin dört bir tarafında dezenfekte ve temizlik çalışmalarından; maske ve dezenfektan kullanımını teşvik eden çalışmalara kadar birçok gayretin içerisindeyiz. Tabii maske, sosyal mesafe ve hijyen, artık yeni dönemin önemli bir parçası. İçişleri Bakanlığı'mızın da talimatı doğrultusunda denetimlerimizi de büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Öncelikle Karataylı hemşehrilerimize göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ancak biraz daha hassasiyet ve sabır bekliyoruz. Gerekli bütün önlemleri aldığımızda bu salgını da atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da devletin, yerel yönetimlerin tüm ekipleri ve imkanlarıyla süreci başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız da bu süreçte maske takmalı, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeliler. Kurallara uyulmadığı zaman risk herkes için ortaya çıkıyor. Bugün yaptığımız denetimimizin asıl amacı da ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kuralları hatırlatmak ve kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” diye konuştu.