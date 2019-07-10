Başkan Kılca'dan evlenecek çiftlere nikah sürprizi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, nikah kıymak için Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna gelen çiftler ve ailelerine sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özel günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı ve Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran gençlerin nikahlarını kıydı. Çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak olan Kılca, 2019'un ilk 6 ayında bin 70 çiftin Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurarak mutluluğa “Evet” dediğini belirtti.

Başkan Kılca, “Sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsuru aile kurmak ve evliliktir. Sevgi, fedakarlık ve anlayışın hakim olduğu huzurlu bir ailenin inşa edilmesi ve sürdürülmesi de son derece önemli. Karatay Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında Karataylı hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. İnanıyorum ki sevgi üzerine kurulu medeniyetimiz, Karatayımız ve bütün hemşehrilerimiz, daha sağlıklı nesiller oluşturmak ve huzurlu bir aile yapısına katkı sağlamak için hassas olmaya devam edeceklerdir. Medeniyetimizi, toplumumuzu ayakta tutan en güçlü yapının ve en büyük servetin ailenin öneminin farkında olarak bütün genç çiftlerimize vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile kurmalarını temenni ediyorum. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özel günlerinde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı karşılarında gören genç çiftler ve aileleri ise bu güzel jestinden dolayı Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler. Nikah akdinin tamamlanmasının ardından genç çiftler, Başkan Kılca ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.